ufficiale Sestri Levante, il centrocampista classe 2004 Grilli torna all'Aglianese

Con un comunicato diramato dal sito ufficiale del club l'Aglianese ha annunciato il ritorno di Andrea Grilli: "L'Aglianese Calcio 1923 ha il piacere di comunicare di essersi assicurata le prestazioni sportive del centrocampista Andrea Grilli, classe 2004. Grilli rappresenta un gradito ritorno. L'anno scorso fu una vera rivelazione in neroverde agli ordini di mister Baiano, tanto da attrarre le attenzioni del Sestri Levante neopromosso in Serie C. In Liguria era approdato all'inizio della corrente stagione senza debuttare. Nella scorsa annata da esordiente in Serie D ha messo a referto 36 presenze e 5 assist".