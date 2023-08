ufficiale Sorrento, tesserato l'ex Viterbese Souleymane Kone

vedi letture

Serie C

Oggi alle 12:47 Serie C

Il Sorrento Calcio 1945 Srl rende noto di essersi assicurato le prestazioni sportive di Souleymane Kone, nato a Piacenza il 29 ottobre del 2004. Kone è un attaccante esterno di origini ivoriane con all'attivo lo scorso anno l'esordio in C con la maglia della Viterbese, formazione con la quale ha disputato 16 partite (realizzando 5 reti) in Primavera 2.