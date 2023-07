ufficiale SPAL, c'è l'addio con il direttore generale Gazzoli: ha risolto il contratto

S.P.A.L. comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il direttore generale Andrea Gazzoli. Il Club biancazzurro ringrazia il manager per la professionalità con la quale ha rivestito l’incarico all’interno di SPAL e per l’importante lavoro svolto durante i sei anni trascorsi a Ferrara.

“Voglio personalmente ringraziare Andrea per il lavoro svolto nei suoi anni in biancazzurro. - ha dichiarato il presidente Joe Tacopina - Sei anni sono tanti, sotto la sua guida il club è cresciuto ottenendo traguardi importanti ed io in queste ultime due stagioni ho avuto modo di verificarne personalmente la sua professionalità, preparazione e competenza. Per Andrea è arrivato il momento di iniziare una nuova esperienza professionale come è normale che sia quando si chiude un ciclo. Non posso far altro che augurargli i migliori successi personali e professionali con la consapevolezza che Ferrara sarà sempre casa sua.”

Ad Andrea vanno i migliori auguri per il suo futuro professionale da parte di tutta la famiglia spallina.