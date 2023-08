ufficiale Taranto, tesserato il centrocampista Papaserio. Contratto annuale

vedi letture

"La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni di Gianmarco Papaserio sino al 30/06/2024.

Classe 1999, Papaserio è un centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Catania. Dopo tre stagioni trascorse a Fiuggi si trasferisce al Teramo nella finestra di mercato invernale del 2022. Nell’ultima stagione si è diviso tra Pomezia e Tolentino. Gianmarco è già a disposizione di mister Capuano nel ritiro di Cascia. Benvenuto in rossoblù Gianmarco".

Con questa nota il club pugliese annuncia l'arrivo di Papaserio, che fa ritorno in Serie C dopo l'esperienza al Teramo dopo essersi messo in mostra in Serie D con 29 presenze e quattro assist nella passata stagione.