ufficiale Trento, rinforzo tra i pali. Arriva Pozzer: firma un contratto annuale

È con una nota ufficiale che il Trento "comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Pozzer. Nato a Mirano il 19 febbraio 2001, il portiere ha sottoscritto un contratto con il club valido sino al 30 giugno 2024.

Cresciuto nelle giovanili del L.R. Vicenza prima, e dell’Inter poi, con la maglia nerazzurra ha svolto quasi tutta la trafila sino ad arrivare ad esordire con la Formazione Primavera. Con questa, durante la stagione 2019-2020, ha raccolto 7 presenze in Campionato e 5 in Youth League. Nella stagione successiva è passato al Monopoli, facendo così il suo esordio in Lega Pro prima di trasferirsi, nella medesima serie, alla Lucchese. Dopo una breve parentesi alla Juve Stabia, la scorsa stagione è approdato al Matera, in Serie D, dove ha collezionato 23 presenze".

Seguono poi le parole del calciatore: “La proposta del Direttore Sportivo Giorgio Zamuner mi ha convinto subito. Ho scelto di cominciare questa nuova avventura con molto entusiasmo e voglia di mettermi alla prova, desideroso di poter dimostrare a tutti il mio valore. Lo scorso anno ho giocato nel Matera, squadra con la quale siamo riusciti a disputare un buon campionato. Ora sono carico per vestire questa nuova maglia. Forza Trento!”.