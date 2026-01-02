Bologna, due nomi da 6 milioni per il centrocampo: piacciono Amorim e Dahl

Con l’inizio ufficiale della sessione invernale, in casa Bologna si entra subito nel vivo delle valutazioni. La finestra resterà aperta fino alle ore 20 di lunedì 2 febbraio e l’obiettivo principale dei rossoblù è chiaro: rinforzare la difesa. In cima alla lista c’è Juan Pablo Freytes del Fluminense, centrale per il quale i contatti con il club carioca proseguono e ci si avvicina sempre di più alla quadra definitiva. Restano sullo sfondo le alternative. Nelle ultime ore è stato proposto anche Rodrigo Becao, ex Udinese oggi fuori rosa al Fenerbahce: il profilo convince per conoscenza del campionato, meno per le incognite legate a un recente grave infortunio.

Attenzione anche al centrocampo, dove - scrive il Corriere di Bologna - piacciono due profili classe 2005 dal costo vicino ai 6 milioni: dopo Alexsandro Amorim dell’Alverca, è emerso il nome di Jens Hjerto-Dahl del Tromso, seguito anche da Rangers e Eintracht Francoforte. In uscita riflettori puntati su Benjamin Dominguez: il poco spazio ha creato malumori e l’esterno piace a Lione, Marsiglia e soprattutto al River Plate di Marcelo Gallardo.

Intanto, dopo un giorno di riposo concesso da Vincenzo Italiano, il Bologna è tornato al lavoro per preparare la sfida di San Siro contro l’Inter, primo impegno ufficiale del nuovo anno. E oggi i lavori proseguiranno per preparare al meglio la partita. Tra campo e mercato, si sa, gennaio va così.