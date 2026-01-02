Gilardino: "Il Genoa e i genoani mi hanno dato tantissimo. Lo porterò sempre nel cuore"

Quella di domani per Alberto Gilardino, tecnico del Pisa, non sarà una partita come le altre. A testimoniarlo sono proprio le sue parole: "Il Genoa e i suoi tifosi mi hanno dato tantissimo e io me lo porterò sempre nel cuore. Ricambierò sempre con il massimo impegno e sforzo, ma le emozioni andranno messe da parte quando fischierà l'arbitro... Ci sarà un grande pubblico, 2 anni fa fu uno spot per il calcio".

Sulla sua strada troverà De Rossi.

"Ci conosciamo da una vita. Con la sua mentalità ha cambiato il Genoa in questo mese e mezzo, quindi a noi serviranno la prestazione, una sana incoscienza e anche un po' di follia. Sarà uno scontro diretto, ma mancheranno 60 punti ancora dopo e quindi bisogna essere positivi. Siamo consapevoli della nostra forza".

Lorran a che punto è?

"Io gli sto addosso sempre, tutti i giorni. Ha un qualcosa di diverso tecnicamente e sotto il punto di vista dello spunto, ma gli va tolta un po' di pigrizia. Se ci riuscirà, farà grandi cose".

Ed Esteves?

"Si allena da tanto con noi, lo stiamo valutando, dovrà essere fatta una riflessione importante. Mi piace come giocatore, vediamo se lo manderemo in Primavera per fare minutaggio: ha qualità tecnica, può giocare dentro e fuori dal campo. Ha bisogno di avere, di trovare, un ruolo e di essere esaltato in quel ruolo lì. L'importante è creargli la giusta stabilità. Ci aspettiamo una crescita in condizione fisica. È un gran professionista, gli vogliamo tutti bene".

Clicca qui per leggere la conferenza di Gilardino.