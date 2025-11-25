Zola: "Maresca ha dato un’identità forte al Chelsea, hanno grandi margini di miglioramento"

Gianfranco Zola, storico ex del Chelsea, è intervenuto ai microfoni di Sky poco prima della sfida di Champions League tra i Blues e il Barcellona. L’ex attaccante ha sottolineato i progressi della squadra londinese:

"Blues hanno grandissimi margini di miglioramento. In rosa ci sono diversi giovani destinati a incidere sempre di più. Ho studiato Maresca prima che arrivasse a Londra: al Leicester aveva dato una straordinaria organizzazione, e sta facendo lo stesso con il Chelsea. Ha portato ordine, chiarezza, un gioco e un’identità ben precisa. La sua filosofia è molto efficace".

Zola ha poi rivolto un pensiero a Maradona a cinque anni dalla sua scomparsa

"Le punizioni sono un fondamentale che ho sempre curato, ma avere la fortuna di allenarmi con Diego ha accresciuto le mie capacità. È stato un piacere enorme, una fonte di ispirazione".