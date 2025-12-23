Aglietti riparte dalla Serie D? Il tecnico nel mirino della Pistoiese
Alfredo Aglietti riparte dalla Serie D? L'ex tecnico di Lecco, Chievo, Virtus Entella e Novara fra le altre è finito nel mirino della Pistoiese, club che milita nel girone D di Serie D. Secondo quanto riportato da reportpistoia.com dopo il pari contro il Cittadella Vis Modena la società si è presa un po’ di tempo di riflessione, ma la decisione sembra essere quella di sostituire il tecnico lucchese Antonio Andreucci con Aglietti.
