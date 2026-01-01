…con Alfredo Aglietti

“L’Inter ha trovato la squadra che insieme a PSG e Bayern Monaco è la più in forma”. Così a TuttoMercatoWeb Alfredo Aglietti commenta la sconfitta dell’Inter contro l’Arsenal.

Mister, l’Inter esce ridimensionata?

“Quando perdi così in Champions bisogna tenere anche conto del livello dell’avversario”.

L’Inter può consolarsi con il campionato. Il primo posto sancisce che è la squadra favorita.

“C’è una mini fuga. Oggi l’Inter sta facendo bene, gioca un buon calcio. È la squadra da battere”.

E il Napoli?

“Forse ha fatto qualche pareggio di troppo. Ma credo che sia la rivale principale per lo Scudetto. Il Milan è a tre punti, se continua così è normale che può insidiare l’Inter”.

In B la Samp nonostante il mercato non riesce a rialzarsi…

“Brunori ed Esposito, gente che per la categoria è importante. Ma non riesce a cambiare passo. Non riesce a svoltare”.

Perché questa crisi?

“Mi viene da dire per via delle aspettative. Ma quando giochi alla Samp è normale…. “.