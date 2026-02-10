Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Finale Coppa Italia Serie D a Gubbio. Il Dg eugubino: "Motivo di orgoglio esser scelti"

Claudia Marrone
Oggi alle 10:33Serie D
Claudia Marrone

Come comunicato ieri dalla Lega Nazionale Dilettanti, la finale di Coppa Italia Serie D tra Pistoiese e Ancona si giocherà il 7 marzo a Gubbio, allo stadio 'Barbetti', e i microfoni di TuttoMercatoWeb.com, a tal proposito, hanno interpellato il Direttore Generale del Gubbio Giuseppe Pannacci, che - in rappresentanza del club - si è detto felice della scelta: "Gubbio si presta molto per queste manifestazioni di carattere sportivo e sociale, per due anni abbiamo anche ospitato le finali del campionato Primavera, che son state un fiore all'occhiello. Il presidente Notari è molto attento a questi aspetti, il tessuto sociale è stato importante per la nostra proprietà, e siamo stati ben felici di mettere a disposizione la struttura che gestiamo. Il fatto che ci abbiano scelti è per noi motivo di orgoglio".

Il terreno di gioco, però subirà ulteriori usure in un momento cruciale del campionato...
"È un aspetto che abbiamo messo in conto, ma faremo poi di tutto per sistemarlo come si deve. Spero più che altro che da qui al 7 marzo si sia ristabilita la situazione metereologica, affinché ci possa davvero essere una bella giornata di sport, sotto ogni aspetto. Ci saranno due grandi squadre a darsi battaglia, gare per noi sempre molto sentite, sarà bello".

Nell'eventualità voi non centraste i playoff, potrebbero anche essere compagini del vostro girone l'anno prossimo: lottano per la promozione. Come club, assisterete al match?
"Probabilmente sì, ma ci sarà da tenere conto che quel weekend le nostre energie dovranno essere sul derby con la Ternana. Tra l'altro, non voglio nemmeno parlare i playoff, dobbiamo mantenere i piedi per terra e arrivare alla salvezza quando prima, gestendo il tutto nel migliore dei modi".

A tal proposito, come valuta finora la stagione del suo Gubbio?
"Di concerto con tutte le componenti dirigenziali del club, e insieme al mister, abbiamo allestito una squadra che definisco 'giusta', bilanciata tra calciatori esperti e giovani, arrivati anche grazie agli ottimi rapporti che abbiamo con le società di Serie A. La nostra è una piazza esigente, che sa però darti le giuste pressioni, quelle che ti permettono comunque di lavorare bene e crescere. Abbiamo avuto un momento di flessione, purtroppo ci capita spesso tra novembre e dicembre, non è stata una novità, ma ne siamo venuti fuori bene e ora siamo in un trend positivo che vogliamo mantenere".

© Riproduzione riservata
