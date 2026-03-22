Dopo 16 anni la Scafatese torna in Serie C! Unica squadra imbattuta in Italia
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Dopo 16 anni la Scafatese torna in Serie C, decisiva la vittoria per 4-2 con il Monastir. La squadra campana, unico team imbattuto in Italia, conquista la matematica promozione in Serie C con ben 6 giornate di anticipo. 22 vittorie e 6 pareggi in stagione, con 61 gol fatti ed appena 18 subiti. Un dominio dalla prima giornata, una promozione conquistata con assoluto merito.
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