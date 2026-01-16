Lecco, Mendoza torna dal prestito al Pompei. Ora andrà alla Palmese fino a fine anno
Dopo aver disputato 16 gare con la maglia del Pompei in Serie D, condite anche da due gol e un assist, per il centrocampista offensivo Mendoza, classe 2005, è arrivato il momento di un cambio di casacca. L’ecuadoriano, che non era stato convocato per le ultime tre gare, ha fatto infatti ritorno al Lecco che lo ha poi girato alla Palmese sempre in quarta serie. Questo il comunicato dei blucelesti:
"La Calcio Lecco 1912 comunica di aver risolto anticipatamente la cessione temporanea alla FC Pompei del diritto alle prestazioni sportive del calciatore William Alejandro Padilla Mendoza.
Contestualmente, la società comunica di aver ceduto a titolo temporaneo il diretto alle prestazioni sportive del calciatore all’US Palmese 1914 fino al 30 giugno 2026.
La società augura ad Alejandro le migliori fortune per la seconda parte della stagione 2025/26".
