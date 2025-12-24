Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie D, il punto dopo la chiusura del girone di andata. In categoria, ecco Christian Karembeu

Serie D, il punto dopo la chiusura del girone di andata. In categoria, ecco Christian Karembeu
© foto di Insidefoto/Image Sport
Claudia Marrone
Oggi alle 09:00Serie D
Claudia Marrone

Con il primo weekend di settembre, ha preso ufficialmente il via il campionato di Serie D 2025-2026, con i gironi che a partire da questo anno, a seguito della riduzione del numero di compagini partecipanti alla stagione, sono tutti composti da 18 squadre.
Il torneo ha definitivamente mandato in archivio la prima parte di stagione, si è infatti chiuso il girone di andata, e di seguito ecco il punto complessivo:

GIRONE A
Come noto, ha preso il via il nuovo corso della Sanremese, che annovera Christian Karembeu come vice presidente; la classifica non sorride, ma vedremo se la nuova società si adopererà per la risalita. Graduatoria preoccupante anche per l'Asti, che annuncia la conclusione del rapporto con mister Camillo Cascino e si affida a Francesco Buglio (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE B
Il raggruppamento è dominato dalla Folgore Caratese, che potrebbe vedersi anche "accreditare" ulteriori punti dopo il reclamo - accolto - per il match contro la Nuova Sondrio: il risultato del match (1-1) rimane per ora in sospeso. La problematica nasce dall'impiego, da parte del Sondrio, di Ferreira, che pare abbia accumulato, con la sua precedente squadra di Eccellenza, una somma di ammonizioni che lo avrebbero reso indisponibile per squalifica (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE C
Buona la risalita dell'Union Clodiense dopo un avvio di stagione complicato dato anche dalla retrocessione dalla Serie C, ma il Treviso capolista ha staccato abbastanza le dirette concorrenti, compreso la citata formazione ora terza: la squadra di Gorini ha dieci punti di vantaggio sul secondo posto (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE D
Per un Tuttocuoio in caduta libera, c'è una Pistoiese ambiziosa che pare però aver frenato sulla tabella di marcia, tanto che la società pare stia riflettendo sulla possibilità del cambio in panchina: la posizione di mister Antonio Andreucci non è infatti più così salda, e sono attesi sviluppi dopo un mese di dicembre sotto tono e culminato con un amaro pareggio. Alfredo Aglietti, il possibile sostituto. Intanto, esonero certo per il tecnico dell'Imolese Ivan Marcelo Potepan, e con il collaboratore tecnico Leo Moseshon (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE E
Con il Siena ancora fuori dalla zona playoff e il Grosseto in vetta, il Ghiviborgo opta per il cambio in panchina, comunicando l'interruzione in via consensuale del rapporto sportivo con i tecnici Ingenito Corrado e Bianchi Andrea; non ancora comunicato il nuovo staff tecnico, ma il sostituto dovrebbe essere Juri Cannarsa (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE F
La parte bassa della graduatoria inizia a subire diversi scossoni, con il San Marino che ha esonerato il Direttore Sportivo Alessio Ferroni, con il nuovo uomo mercato - non ancora nominato - che dovrà poi deliberare decisioni anche in merito allo staff tecnico. Capitolo Chieti, altra squadra nei bassifondi della graduatoria: i giocatori non avrebbero percepito diversi stipendi. Ed entro il 31 gennaio, il club dovrà presentare la documentazione e le liberatorie che attestino il saldo dei pagamenti fino al 31 dicembre (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE G
Per la promozione in Serie C, la Scafatese si è creata un buon margine, ma la lotta sarà serrata fino alla fine (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE H
Vittoria a tavolino del Pompei sulla Real Acerrana, in quello che era il match giocato lo scorso 7 dicembre. L'Acerrana, però, non ci sta e ha annunciato battaglia legale oltre che l'esonero di mister Giovanni Cavallaro, che lascia la squadra all'ultimo posto della graduatoria (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE I
Graduatoria molto corta sia in vetta che nella parte bassa, con l'ACR Messina che, dopo la retrocessione dalla Serie C, sta cercando di recuperare tutto il terreno perso anche a fronte della forte penalizzazione ricevuta ma ora colmata (CLICCA QUI per la classifica).

Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: le armi scudetto. Napoli: la lezione di Antonio. Juve: ennesima sentenza Spalletti. Inter: le chiacchiere sulla squadra presuntuosa. E un paio di cose su Supercoppe arabe e partite australiane
TMW Magazine
