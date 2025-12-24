Giovani D Valore, attesa per il bilancio del girone di andata. Derthona sempre in vetta

È tornato anche quest'anno, e per la quattordicesima stagione, il progetto 'Giovani D Valore', promosso dal Dipartimento Interregionale che premia le società di Serie D più virtuose nella valorizzazione dei giovani calciatori under 19 oltre la quota prevista da regolamento. Come si legge nel comunicato ufficiale, da questo anno, da questo campionato i contributi economici destinati alle prime cinque classificate per ogni girone saranno corrisposti in due distinte tranche distinte: una graduatoria verrà stilata al termine del girone d’andata, un'altra terrà conto dei punteggi accumulati dalla 18ª alla 30ª giornata.

Ricordiamo di seguito le prime cinque posizioni di ogni raggruppamento, aggiornate alla 12ª giornata, in attesa appunto che vengano rese note quelle del termine del girone di andata (CLICCA QUI per la classifica globale):

GIRONE A: Derthona 774 punti, Sanremese 421, Club Milano 416, Novaromentin 401, Asti 329

GIRONE B: Casatese Merate 309, Nuova Sondrio 280, Varesina 179, Vogherese 157, Breno 120

GIRONE C: Legnago 328, Union Clodiense 276, Este 220, Campodarsego 154, Bassano 150

GIRONE D: Pro Sesto 338, Imolese 251, Pistoiese 233, Tuttocuoio 136, Rovato Vertovese 117

GIRONE E: Sporting Trestina 750, Montevarchi 622, Orvietana 565, Ghiviborgo 408, Tau Altopascio 263

GIRONE F: Ostiamare 425, Sammaurese 136, Teramo 117, Castelfidardo 115, Maceratese e San Marino 111.

GIRONE G: Ischia 435, Trastevere 429, Sarrabus Ogliastra 371, Montespaccato 115, Anzio e Cassino 96

GIRONE H: Ferrandina 579, Nardò 440, Afragolese 207, Acerrana 184, Pompei 87

GIRONE I: Ragusa 226, Sancataldese 220, Paternò 142, Nuova Igea Virtus 122, Athetic Palermo 110