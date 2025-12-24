Ufficiale Milan Futuro, primo contratto da professionista per il 2009 Alessandro Bianchi

Sesta ufficialità nel giro di pochi giorni per Milan Futuro. La seconda squadra del Diavolo, attualmente militante in Serie D, ha reso nota la firma del primo contratto da professionista di un suo tesserato. Ecco la nota in merito:

"AC Milan comunica che Alessandro Bianchi ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il portiere, classe 2009 e da nove stagioni in rossonero, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".