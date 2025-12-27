Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Dopo la Pistoiese, ecco esoneri e nuovi tecnici delle altre compagini di Serie D

Dopo la Pistoiese, ecco esoneri e nuovi tecnici delle altre compagini di Serie D
Claudia Marrone
Oggi alle 16:04
Claudia Marrone

Non solo la Pistoiese; con le festività natalizie da poco trascorse, son state svariate le formazioni di Serie D che hanno optato per il cambio in panchina, come a esempio il Sant’Angelo, che dopo la separazione con Roberto Gatti - si è optato per la scelta della risoluzione contrattuale - ha deciso di affidare la prima squadra al giovane Matteo Vullo, classe 1981; con il nuovo corso, cambio anche alla guida della Sanremese, che ha sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra mister Fabio Fossati e il suo secondo Ilir Biturku. Attesa per il sostituto.

In casa Pro Palazzolo, invece, è stato annunciato Stefano Bono, già secondo allenatore nella gestione precedente quando Marco Didu era alla guida; non reso invece ancora noto, il nuovo tecnico dell'Imolese, e neppure quello del Ghiviborgo. Silenzio anche in casa Acerrana, ma a breve le varie compagini dovranno necessariamente sciogliere i nodi in merito alle guide tecniche.

Per cronaca, ricordiamo intanto che sulla panchina della prima citata Pistoiese è tornato Cristiano Lucarelli, che aveva già allenato gli orange nella stagione 2014-2015 e succede adesso all'esonerato Antonio Andreucci. Con l'obiettivo di riportare il club toscano, già al termine di questa stagione, nella tanta agognata Serie C.

