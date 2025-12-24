Ufficiale Milan Futuro, primo contratto da professionista per il 2009 Thomas Martini

Dopo quelle su Messaoudi e Bianchi, arriva una terza ufficialità da Milan Futuro.

La seconda squadra del diavolo ha comunicato la firma del primo contratto da professionista di Thomas Martini, centrocampista offensivo classe 2009 che nella stagione in corso in Serie D ha collezionato 11 presenze e 2 gol.