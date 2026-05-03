Matachione: "Porteremo il Savoia in B? Intanto omologhiamo lo stadio per la Serie C"

Giornata di festa in casa Savoia, con la squadra di Torre Annunziata che, undici anno dopo, torna in Serie C: all'ultima giornata della regular season di Serie D, infatti, i campani hanno sbaragliato la concorrenza nel Girone I della categoria, quella dove anche la Reggina - nuovamente - puntava alla promozione ma, come accaduto lo scorso anno, è costretta a leccarsi le ferite.

Dopo le parole del tecnico Rosario Catalano, nel corso della festa e sempre in diretta su Video Nola, sono arrivate anche quelle del presidente Nazario Matachione: "Ci abbiamo creduto dal primo giorno, questo era il nostro progetto e lo abbiamo coltivato dal principio: con sacrificio e impegno, i risultati arrivano. La Serie B? Avevamo detto che l'avremmo centrata nel giro di cinque anni dal momento in cui ci sarebbe stato dato lo stadio. Ci è stato consegnato quest'anno, abbiamo già bruciato le tappe. Però ora deve essere omologato la Serie C, aspettiamo e poi ci addentreremo nel progetto di cui parlavamo".

Tempo quindi di programmare già il futuro? Sì, ma anche quello di godersi la festa: "Da domani si tornerà a lavorare - ha chiosato il presidente -, ma prima ci sarà da organizzare la meritata festa".