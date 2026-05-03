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Matachione: "Porteremo il Savoia in B? Intanto omologhiamo lo stadio per la Serie C"

Matachione: "Porteremo il Savoia in B? Intanto omologhiamo lo stadio per la Serie C"TUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 19:19Serie D
Claudia Marrone

Giornata di festa in casa Savoia, con la squadra di Torre Annunziata che, undici anno dopo, torna in Serie C: all'ultima giornata della regular season di Serie D, infatti, i campani hanno sbaragliato la concorrenza nel Girone I della categoria, quella dove anche la Reggina - nuovamente - puntava alla promozione ma, come accaduto lo scorso anno, è costretta a leccarsi le ferite.

Dopo le parole del tecnico Rosario Catalano, nel corso della festa e sempre in diretta su Video Nola, sono arrivate anche quelle del presidente Nazario Matachione: "Ci abbiamo creduto dal primo giorno, questo era il nostro progetto e lo abbiamo coltivato dal principio: con sacrificio e impegno, i risultati arrivano. La Serie B? Avevamo detto che l'avremmo centrata nel giro di cinque anni dal momento in cui ci sarebbe stato dato lo stadio. Ci è stato consegnato quest'anno, abbiamo già bruciato le tappe. Però ora deve essere omologato la Serie C, aspettiamo e poi ci addentreremo nel progetto di cui parlavamo".

Tempo quindi di programmare già il futuro? Sì, ma anche quello di godersi la festa: "Da domani si tornerà a lavorare - ha chiosato il presidente -, ma prima ci sarà da organizzare la meritata festa".

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