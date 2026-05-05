Grosseto verso la Serie C. Vetrini: "Indiani? Ha ancora due anni di contratto"

Conquistata la promozione in Serie C con alcune settimane d'anticipo rispetto alla fine del torneo il Grosseto ha già iniziato a programmare la prossima stagione.

Ospite di GrossetoSport.com, Filippo Vetrini, dg del club maremmano, ha parlato di presente e futuro: "Il Grosseto è stato indicato come formazione da battere, ma c’erano tante altre buone squadre come Prato, Siena, Tau e Seravezza. A costo di passare per presuntuoso, non ho mai avuto dubbi che ce l’avremmo fatta. Ho leggermente vacillato solo quando ci siamo trovati sull’1 a 1 contro il Trestina e il Tau stava vincendo, ma quella vittoria ci ha dato il +5 decisivo per andare ad Altopascio. Mister Indiani non ha ancora uno, ma due anni di contratto, scattati con la vittoria del campionato.

Il suo 'vedremo' lo interpreto come un segnale verso la società affinché tenga fede agli impegni presi. Il rapporto con lui è splendido, non penso ci saranno problemi".