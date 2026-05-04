"Avanti Savoia!" Emanuele Filiberto in lacrime per la promozione in Serie C

Attraverso i propri canali social Emanuele Filiberto, patron del Savoia, una delle nove formazioni promosse dalla Serie D alla Serie C, ha voluto esprimere la propria gioia per il salto di categoria del club campano:

"Non ho parole. Solo lacrime. Lacrime di gioia pura, incontenibile, che non si possono descrivere, si possono soltanto vivere.

Che squadra magnifica. Che ragazzi straordinari. Un anno intero di lavoro, di sacrifici, di battaglie sul campo e fuori, tutto coronato da questa promozione meritata, conquistata con le unghie e con il cuore, davanti al nostro pubblico, al Giraud.

Voglio ringraziare ogni singolo giocatore, ogni membro dello staff, mister Catalano e tutto il suo gruppo di lavoro. Voglio ringraziare i tifosi, i meravigliosi, fedeli, appassionati tifosi del Savoia, che non ci hanno mai abbandonato. Voglio ringraziare Torre Annunziata intera, questa città bellissima e orgogliosa che meritava questo momento da tanto, troppo tempo.

SERIE C. SIAMO IN SERIE C.

Non ho parole. Solo lacrime. Lacrime di gioia pura, incontenibile, che non si possono descrivere — si possono soltanto vivere.

Che squadra magnifica. Che ragazzi straordinari. Un anno intero di lavoro, di sacrifici, di battaglie sul campo e fuori — tutto coronato da questa promozione meritata, conquistata con le unghie e con il cuore, davanti al nostro pubblico, al Giraud.

Voglio ringraziare ogni singolo giocatore, ogni membro dello staff, mister Catalano e tutto il suo gruppo di lavoro. Voglio ringraziare i tifosi — i meravigliosi, fedeli, appassionati tifosi del Savoia — che non ci hanno mai abbandonato. Voglio ringraziare Torre Annunziata intera, questa città bellissima e orgogliosa che meritava questo momento da tanto, troppo tempo.

Grazie a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto, che ci hanno supportato con entusiasmo e fiducia. Questo risultato appartiene a ciascuno di voi.

Il Savoia 1908 torna tra i professionisti. La nostra storia continua, e il meglio deve ancora venire.

Avanti Savoia".