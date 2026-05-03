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Savoia in Serie C. Catalano: "Per gioco e costanza, abbiamo meritato questa promozione"

Savoia in Serie C. Catalano: "Per gioco e costanza, abbiamo meritato questa promozione"
Claudia Marrone
Oggi alle 18:04Serie D
Claudia Marrone

Dopo undici anni dall'ultima volta, il Savoia centra la promozione in Serie C, vincendo all'ultima giornata il Girone I di Serie D: battuta la concorrenza del Nissa e soprattutto della Reggina, che sino all'ultimo hanno provato a insidiare il primato che aveva raggiunto la formazione campana, nel momento cruciale dell'annata. Alla fine vittoriosa per la formazione di Torre Annunziata (QUI il recap delle nove squadre promosse tra i pro).

Tra gli artefici della promozione, il tecnico Raimondo Catalano, approdato alla guida squadra dopo l'esperienza con la Primavera del Bari. Queste, le sue parole nel corso della festa promozione, rilasciate a Video Nola: "È un motivo di orgoglio vedere che tanta gente si è stretta intorno a noi, a inizio anno ci avevano chiesto di rendere la squadra un'immagine della gente di Torre Annunziata, che non molla mai, e noi abbiamo fatto di tutto per renderla orgogliosa di noi. Così come abbiamo fatto tutto per colmare un gap con le formazioni che erano partite con una margine superiore al nostro. Il nostro pubblico merita altri palcoscenici, è un onore festeggiare con loro".

Conclude quindi: "Per il gioco espresso e la costanza di rendimento credo che il traguardo sia meritato, devo solo fare i complimenti a tutti. Perché tutti hanno dato più del 100%".

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