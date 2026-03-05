Ufficiale Marko Rog trova squadra. L'ex Napoli e Cagliari torna in Croazia

Marko Rog trova squadra. L'ex centrocampista di Napoli e Cagliari, 30 anni, ha firmato per la NK Lokomotiva di Zagabria. Accordo fino al termine della stagione:

"Sono felice di essere qui. Il Lokomotiva è un club in crescita da anni, noto per il suo calcio coraggioso e aperto. Sono motivato, mi sento bene e non vedo l'ora di scendere in campo con i miei nuovi compagni di squadra e aiutare il club a raggiungere i migliori risultati possibili nel resto della stagione", ha dichiarato Rog dopo la firma del contratto.

Il giocatore era sotto contratto col Cagliari nella prima parte di questa stagione, raccogliendo tuttavia solo una presenza a settembre in Coppa Italia contro il Frosinone. A gennaio la risoluzione del contratto.