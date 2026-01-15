Ufficiale
Milan, c'è il rinnovo del terzino Cappelletti. Si lega ai rossoneri fino al 2027
Il terzino destro Cappelletti, che in questa stagione ha disputato 20 presenze con due gol con il Milan Futuro in Serie D e tre in Primavera, si è legato alla società rossonera per un altro anno e mezzo continuando così un’esperienza iniziata otto anni fa. Questo il comunicato del club meneghino:
"AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Mattia Cappelletti.
Il difensore, classe 2007 e da otto stagioni in rossonero, continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".
