Nuova Igea Virtus, De Falco fa gola: dopo il Benevento si fa avanti il Pescara
Dopo le sirene dalla Serie C, che lo vogliono nel mirino del Benevento, capolista del Girone C in coabitazione con il Catania, per Cristian De Falco, portiere classe 2006 dell’Nuova Igea Virtus (Serie D, Girone I), arrivano rumors anche dalla Serie B.
Stando a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il giocatore, nativo di Bologna, sarebbe finito al centro di una richiesta di informazioni da parte del Pescara.
Resta ora da capire con quale formula il Delfino intenda strutturare la propria proposta, considerando che il Benevento si era già fatto avanti con un’offerta per l’acquisto a titolo definitivo, con permanenza fino a giugno nella società con sede a Barcellona Pozzo di Gotto e un contratto triennale pronto per il 19enne.
