Renate, il giovane portiere Rossi va in Serie D: ha firmato con il Martina
Dopo aver difeso la porta della Primavera del Renate, 34 presenze nella passata stagione, ed essere andato in panchina in Coppa Italia Serie C con la prima squadra del club brianzolo per il giovane portiere Leonardo Rossi ci sarà una nuova avventura questa volta in Serie D. Il classe 2006 infatti si è trasferito al Martina Calcio come annunciato dallo stesso club pugliese:
"Il Martina Calcio è lieto di annunciare l’arrivo del portiere Leonardo Rossi in biancazzurro.
L’estremo difensore, classe 2006, arriva dalle esperienze con i settori giovanili di Alessandria e Renate, collezionando 63 presenze in Primavera 2, quest’ultima militante in Lega Pro. Esperienza con i neroazzurri arricchita dal salto in prima squadra con cui ha presenziato nella seconda parte di stagione".