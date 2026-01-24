Siena, sfiorato scontro tifosi-mister Bellazzini. Annullata la conferenza e indetto silenzio stampa

Aria decisamente molto tesa quella che si respira in casa Siena, perché, come emerge dalla stampa locale, nella mattinata odierna - con la prossima partita che segue alla sconfitta di Poggibonsi - i tifosi bianconeri si sono presentati all’allenamento di rifinitura incitando sì la squadra ma contestando vivacemente mister Tommaso Bellazzini. Che non ha gradito le critiche, e si è scagliato contro i supporters, tanto da rendere necessario l'intervento dei giocatori per evitare che le parti entrassero a contatto.

Ecco quindi che il club, con neppure mezzora di preavviso, ha annullato la conferenza stampa odierna, spiegando tutto nel comunicato che di seguito riportiamo:

"La società comunica che, a seguito dei gravi e inaccettabili eventi verificatisi nella mattinata odierna presso il campo di allenamento, la conferenza stampa prevista al termine della seduta è stata annullata per ragioni di tutela e sicurezza.

La società condanna fermamente quanto accaduto, si riserva di adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno nelle sedi competenti e dispone, con effetto immediato, il silenzio stampa fino a nuova comunicazione".