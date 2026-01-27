Ufficiale Rissa sfiorata coi tifosi e ko con Scandicci. Bellazzini e il Siena si separano di comune accordo

Quello che era accaduto sabato mattina nel corso della rifinitura, un battibecco piuttosto acceso contro i tifosi - sedato dall'intervento dei giocatori - con conseguente conferenza stampa annullata, era forse il preludio di quanto accaduto oggi, perché il Siena ha fatto sapere che è stato interrotto il rapporto con mister Tommaso Bellazzini, in comune accordo tra le parti. Ad aggravare il tutto, poi, la sconfitta contro lo Scandicci, che ha fatto seguito a quella contro il Poggibonsi, match al quale, per altro, l'ormai ex trainer bianconero neppure si è presentato.

Di seguito, riportiamo la nota della società bianconera:

"Il Siena FC comunica che, di comune accordo, il Club e Tommaso Bellazzini hanno deciso di interrompere il rapporto di collaborazione, che si è pertanto concluso in maniera definitiva.

La società desidera ringraziare Tommaso Bellazzini per il lavoro svolto, la professionalità e l’impegno dimostrati, augurandogli le migliori fortune personali e professionali per il futuro.

La guida tecnica della Prima Squadra, momentaneamente, é affidata a partire dall’allenamento di questo pomeriggio a Nico Lelli".