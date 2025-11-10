...con Giocondo Martorelli

"Le dichiarazioni di Conte? Una reazione per stimolare il gruppo. La sconfitta di ieri è stata brutta, non tanto per il risultato, ma quanto per la prestazione. Ha visto che non è la prima volta che mancava voglia e concentrazione e lo ha fatto notare". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Giocondo Martorelli.

Che lettura dà alle dichiarazioni?

"Conte ha fatto la cosa giusta, da uomo di grande esperienza sia da calciatore che da allenatore. Ha messo tutti davanti alla realtà. E' la quinta sconfitta e per una squadra che viene da una vittoria dello Scudetto è un po ' troppo".

L'Inter sembra in grande forma...

"L'Inter è forte, cerca sempre di condurre la partita e creare occasioni. Difficilmente le altre squadre riescono a starle dietro, tranne quando ha dei cali innaturali di superficialità".

Chi per lo Scudetto?

"Continuo a pensare che il Napoli abbia un organico importante e tutte le qualità per confermarsi ancora Campione d'Italia. Ma allo stesso tempo l'Inter ha un grande organico. E' ancora tutto aperto, ma l'Inter è più competitiva perché ha più spazio per fare rifiatare alcuni elementi".

Vanoli e De Rossi: la prima è finita in parità...

"Ci sono ancora così tanti punti in palio che si fa presto a risalire la china. Hanno due organici di buon livello, soprattutto la Fiorentina. Devono trovare autostima e ricompattarci, il punto ottenuto a Genova è da considerarsi positivo".

Il tecnico del Genoa o quello della Fiorentina: chi ha il compito più difficile?

"Probabilmente De Rossi. Ma anche le altre ancora stentano. Sento fare tanti elogi ad alcuni dirigenti e le squadre sono nelle zone basse. Sento invece elogiare poco i dirigenti del Sassuolo, che guardano sempre al bilancio e hanno vinto, ad esempio, a Bergamo. Vorrei dare merito al Direttore Palmieri e Giovanni Carnevali di aver fatto un ottimo lavoro".