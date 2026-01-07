...con Claudio Pasqualin

"Un Sassuolo così brutto è inspiegabile ed inaspettato. Ci ha messo del suo, facendo una partita orribile, contro una Juventus dominante. Deve darsi una mossa subito, da come sta andando questo campionato può succedere di tutto". Così a TuttoMercatoWeb.com l'avvocato Claudio Pasqualin, presidente di Avvocaticalcio, presidente onorario di Conference403.

La Fiorentina ha battuto la Cremonese e s'è rimessa in corsa. La salvezza, oggi, non è più un miraggio.

"Può sperare che quel novantesimo minuto della partita contro la Cremonese abbia segnato la svolta. La classifica, con la sconfitta del Pisa, fa vedere che non è impossibile puntare a quella salvezza che era negli auspici quando è stato ingaggiato Vanoli. Con due vittorie ha raddrizzato la situazione e anche a Parma non avrebbe meritato la sconfitta".

Quanto inciderà Paratici?

"Non c'è dubbio che la sua esperienza darà una grossa mano a Vanoli. Con le sue conoscenze e i suoi rapporti e il confronto con il tecnico la Fiorentina si muoverà e Paratici vorrà migliorare la squadra".

Mercato: prime frizioni a Roma...

"Gasperini è stato silente perché avrebbe già voluto avere a disposizione uno dei calciatori chiacchierati che sono Raspadori e Zirkzee".

In B la Samp sta facendo acquisti per provare a salvarsi...

"Si è affidata al mercato. Brunori ed Esposito possono dare una mano importante. Ma in Serie B vedo una grande favorita: il Venezia, una squadra veramente forte. Per la promozione diretta c'è il Monza. E il Palermo farà il suo gioco ai playoff".