…con Robert Acquafresca

“Il rendimento della Fiorentina è davvero inaspettato. Dispiace per Pioli ma il cambio era inevitabile”. Cosi a TuttoMercatoWeb.com l’ex attaccante di - tra le altre - Cagliari e Bologna, Robert Acquafresca.
È in arrivo Vanoli.
“Non avrà un compito facile, arriva in una piazza delusa. Spero possa fare bene”.
Cosa potrebbe aver sbagliato Pioli?
“Nei momenti di difficoltà magari è anche bene ascoltare il gruppo. A volte bisogna ascoltare di più i calciatori”.
Il mercato di gennaio potrà aiutare?
“Mancano ancora due lunghi mesi: bisogna fare di necessità virtù. La Fiorentina ha speso quasi novanta milioni, chi è arrivato dovrebbe rendere un po di più”.
E il suo ex Cagliari? In attacco tocca a Borrelli..
“È partito bene, contro la Lazio ha anche giocato buon partita. A me Borrelli piace tanto. È uno che combatte. Un attaccante va anche messo nelle condizioni di fare gol. È presente ma l’episodio deve girare dalla sua parte”.
Delude invece Lucca a Napoli.
“Mi dispiace perché mi piace molto. Ha un maestro come Conte e gioca per lo scudetto. Può rifarsi strada facendo”.
