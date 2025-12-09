Atalanta-Chelsea 2-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac (26’ st Ahanor); Bellanova (17’ Zappacosta), De Roon, Ederson (42’ st Pasalic), Bernasconi; De Ketelaere, Scamacca (27’ st Krstovic), Lookman (42’ st Musah). A disp.: Sportiello, Scalvini, Hien, Zalewski, Brescianini, Samardzic, Maldini. All.: Palladino
Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Acheampong, Chalobah (1’ st Fofana, 31’ st Adarabioyo), Badiashile, Cucurella; James, Caicedo; Pedro Neto, Enzo Fernandez (21’ st Gusto), Gittens; Joao Pedro (21’ st Garnacho). A disp.: Jorgensen, Merrick, Hato, Andrey Santos, Buonanotte, George, Estevao, Guiu. All.: Maresca
Arbitro: Hernandez A. (Spa)
Marcatori: 25’ Joao Pedro (C), 10’ st Scamacca (A), 38’ st De Ketelaere (A)
Ammoniti: Chalobah (C)
