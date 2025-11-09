Oggi in TV, dove vedere Bologna-Napoli, Inter-Lazio e le gare dell'11° turno di Serie A

Ci sono tante partite da poter vedere in televisione in data odierna, domenica 9 novembre 2025.

Non soltanto le partite dell'11^ giornata di Serie A, perché si gioca anche in B, in C e nei campionati esteri. Di seguito tutti i principali appuntamenti, con relativo canale di riferimento.

12.30 Atalanta-Sassuolo (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

12.30 Juventus Next Gen-Forlì (Serie C) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

12.30 Inter U23-Vicenza (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 258) e NOW

12.30 Ternana-Como (Serie A femminile) - DAZN

13.30 Anderlecht-Bruges (Campionato belga) - DAZN

14.00 Athletic-Oviedo (Liga) - DAZN

14.30 Catania-Team Altamura (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

14.30 Union Brescia-Alcione (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 252) e NOW

14.30 Perugia-Arezzo (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

14.30 Siracusa-Latina (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

14.30 Pro Vercelli-Triestina (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

14.30 Trento-Ospitaletto (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

14.30 Marocco-Nuova Caledonia (Mondiali Under 17) - FIFA+

14.30 Portogallo-Giappone (Mondiali Under 17) - FIFA+

15.00 Zona Serie A - DAZN

15.00 Bologna-Napoli (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Genoa-Fiorentina (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)

15.00 Cesena-Avellino (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Brentford-Newcastle (Premier League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT 4K e NOW

15.00 Aston Villa-Bournemouth (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

15.00 Crystal Palace-Brighton (Premier League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

15.00 Nottingham Forest-Leeds (Premier League) - SKY SPORT (canale 259) e NOW

15.00 Lazio-Napoli (Serie A femminile) - DAZN

16.00 Colonia-Hoffenheim (Bundesliga femminile) - DAZN

16.15 Rayo Vallecano-Real Madrid (Liga) - DAZN

16.45 AZ-PSV (Eredivisie) - COMO TV

16.45 Italia-Sudafrica (Mondiali Under 17) - RAIPLAY SPORT 1 e FIFA+

17.15 Pescara-Monza (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

17.30 Manchester City-Liverpool (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW

17.30 Stoccarda-Augsburg (Bundesliga) - SKY SPORT MIX e NOW

17.30 Novara-Lecco (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

17.30 Carpi-Livorno (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

17.30 Monopoli-Casertana (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

17.30 Sorrento-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

17.30 Giana Erminio-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

18.00 Roma-Udinese (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.30 Valencia-Betis (Liga) - DAZN

18.30 Maiorca-Getafe (Liga) - DAZN

19.00 Famalicao-Porto (Campionato portoghese) - DAZN

19.15 Mechelen-Union SG (Campionato belga) - DAZN

19.30 Eintracht Francoforte-Mainz (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW

20.30 Foggia-Benevento (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Ternana-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.30 Genoa-Parma (Serie A femminile) - DAZN

20.45 Inter-Lazio (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 Lione-PSG (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW

21.00 Celta-Barcellona (Liga) - DAZN

21.30 Benfica-Casa Pia (Campionato portoghese) - DAZN