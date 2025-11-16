ATP Finals 2025, Jannik Sinner trionfa
Jannik Sinner batte Carlos Alcaraz nella finale dei sogni e si conferma campione alle Atp Finals: 7-6, 7-5 i parziali per l'azzurro, che bissa così il titolo conquistato sempre a Torino dodici mesi fa. Per Jannik è il 24° successo in carriera, il sesto della stagione.
