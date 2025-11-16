Athletic Palermo, vittoria storica al Granillo: battuta la Reggina 2-3

Vittoria storica. La prima volta al Granillo - uno stadio che ha visto passare campioni del passato prima che la Reggina finisse nelle categorie inferiori - regala all’Athletic Palermo guidato da Emanuele Ferraro un successo da ricordare. La squadra nerorosa, il cui direttore generale è Giorgio Perinetti, si è imposta per 2-3 sul campo della formazione calabrese. Per la squadra siciliana i gol sono dell’ex Palermo, Crotone e Lecce Antonio Mazzotta, Diego Micoli e Zalazar. Inutili le due reti - che peraltro avevano portato il punteggio in posizione di vantaggio - di Pellicanò ed Edera. L’Athletic Palermo, che si attesta al quarto posto con una partita da recuperare, torna sorridente dal Granillo.