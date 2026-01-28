Calciomercato Inter, interesse per Dumfries da Spagna e Inghilterra. Luis Henrique, le cifre

Dumfries è da tempo infortunato e la sua assenza ha portato diversi problemi in casa Inter.

Non per l'infortunio che purtroppo nel mondo del calcio è dietro l'angolo, ma perchè nessuno è stato in grado, nonostante gli investimenti estivi, di sostituire l'olandese, da molti considerato uno degli esterni di fascia destra più forti al Mondo. Lo sanno Manchester City e Barcellona, le squadre che maggiormente seguono Dumfries. In Spagna da tempo si vociferava il nome dellesterno nerazzurro, ma dopo l'arrivo di Cancelo se ne parla meno, molto meno, anche se il giocatore è sempre piaciuto e piace ancora tanto.

In Premier League Dumfries ha diversi estimatori, ma la squadra allenata da Pep Guardiola sono anni che cerca il vero sostituto di Kyle Walker. Il cambio di procuratore fa tremare i tifosi nerazzurri e pensare la dirigenza. I tifosi non vorrebbero dividersi dal forte esterno ma quando si cambia agente vuol dire che qualche cosa non ha funzionato nel rapporto e spesso i nuovi arrivati cercano di dare al giocatore il mille per mille regalandogli contratti importanti con nuovi club. Dumfries potrebbe salutare Milano in estate e sarebbe davvero difficile poterlo sostituire anche se qualche nome, da Perisic a Palestra, si leggono sulle scrivanie in via della Liberazione.

Bournemouth, la cifra offerta per il brasiliano Luis Henrique. L'Inter...

Il Bournemouth vuole Luis Henrique. L'esterno brasiliano non è riuscito ad incantare la platea nerazzurra e per questo potrebbe esserci la cessione in queste ultime ore di mercato. Succede il contrario di quanto ci siamo abituati a leggere o scrivere. L'Inter per vendere deve acquistare. Solitamente è sempre il contrario, ma per vendere Luis Henrique si deve avere il "si" di Perisic o megli il benestare del PSV.

Se all'Inter non arrivasse nessuno, non esiste il piano B e il brasiliano resterebbe tranquillamente in rosa, aspettando il rientro di Dumfries. Questo pomeriggio, in redazione de Linterista.it, abbiamo cercato di capire fin dove si era spinto il club inglese e abbiamo capito che non è il prezzo cercato dalla dirigenza di viale della Liberazione, ma la cifra è molto simile. Il Bournemouth vorrebbe Luis Henrique a titolo definitivo e avrebbe messo sul tavolo 18 milioni di euro più bonus. Il club nerazzurro valuta e aspetta...