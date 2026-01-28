Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Calciomercato Inter, interesse per Dumfries da Spagna e Inghilterra. Luis Henrique, le cifre

Calciomercato Inter, interesse per Dumfries da Spagna e Inghilterra. Luis Henrique, le cifreTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:51Altre Notizie
Redazione TMW
fonte LINTERISTA.IT

Dumfries è da tempo infortunato e la sua assenza ha portato diversi problemi in casa Inter.
Non per l'infortunio che purtroppo nel mondo del calcio è dietro l'angolo, ma perchè nessuno è stato in grado, nonostante gli investimenti estivi, di sostituire l'olandese, da molti considerato uno degli esterni di fascia destra più forti al Mondo. Lo sanno Manchester City e Barcellona, le squadre che maggiormente seguono Dumfries. In Spagna da tempo si vociferava il nome dellesterno nerazzurro, ma dopo l'arrivo di Cancelo se ne parla meno, molto meno, anche se il giocatore è sempre piaciuto e piace ancora tanto.

In Premier League Dumfries ha diversi estimatori, ma la squadra allenata da Pep Guardiola sono anni che cerca il vero sostituto di Kyle Walker. Il cambio di procuratore fa tremare i tifosi nerazzurri e pensare la dirigenza. I tifosi non vorrebbero dividersi dal forte esterno ma quando si cambia agente vuol dire che qualche cosa non ha funzionato nel rapporto e spesso i nuovi arrivati cercano di dare al giocatore il mille per mille regalandogli contratti importanti con nuovi club. Dumfries potrebbe salutare Milano in estate e sarebbe davvero difficile poterlo sostituire anche se qualche nome, da Perisic a Palestra, si leggono sulle scrivanie in via della Liberazione.

Bournemouth, la cifra offerta per il brasiliano Luis Henrique. L'Inter...
Il Bournemouth vuole Luis Henrique. L'esterno brasiliano non è riuscito ad incantare la platea nerazzurra e per questo potrebbe esserci la cessione in queste ultime ore di mercato. Succede il contrario di quanto ci siamo abituati a leggere o scrivere. L'Inter per vendere deve acquistare. Solitamente è sempre il contrario, ma per vendere Luis Henrique si deve avere il "si" di Perisic o megli il benestare del PSV.
Se all'Inter non arrivasse nessuno, non esiste il piano B e il brasiliano resterebbe tranquillamente in rosa, aspettando il rientro di Dumfries. Questo pomeriggio, in redazione de Linterista.it, abbiamo cercato di capire fin dove si era spinto il club inglese e abbiamo capito che non è il prezzo cercato dalla dirigenza di viale della Liberazione, ma la cifra è molto simile. Il Bournemouth vorrebbe Luis Henrique a titolo definitivo e avrebbe messo sul tavolo 18 milioni di euro più bonus. Il club nerazzurro valuta e aspetta...

Articoli correlati
Parma, iniziano le visite mediche di Nicolussi Caviglia e Carboni: i dettagli dei... Parma, iniziano le visite mediche di Nicolussi Caviglia e Carboni: i dettagli dei due affari
Sacchi: "Napoli, troppi infortuni. Inter, è il momento di alzare la voce. Juve, sfida... Sacchi: "Napoli, troppi infortuni. Inter, è il momento di alzare la voce. Juve, sfida aperta"
L'Inter insegue Perisic, il PSV i playoff. Bosz: "L'ultima di Ivan? Non ci penso"... L'Inter insegue Perisic, il PSV i playoff. Bosz: "L'ultima di Ivan? Non ci penso"
Altre notizie Altre Notizie
Sport in lutto: è morto l'"angelo azzurro" Franco Menichelli. Era il fratello di... Sport in lutto: è morto l'"angelo azzurro" Franco Menichelli. Era il fratello di Giampaolo, ex Juve e Milan
Calciomercato Inter, interesse per Dumfries da Spagna e Inghilterra. Luis Henrique,... Calciomercato Inter, interesse per Dumfries da Spagna e Inghilterra. Luis Henrique, le cifre
Oggi in TV, Champions League: tutte le gare in contemporanea, ecco dove vederle Oggi in TV, Champions League: tutte le gare in contemporanea, ecco dove vederle
Le partite di oggi: il programma di mercoledì 28 gennaio Le partite di oggi: il programma di mercoledì 28 gennaio
Fiorentina-Como 1-3: il tabellino della gara Fiorentina-Como 1-3: il tabellino della gara
Divieto d'accesso a Nizza e Cap d'Ail per i tifosi della Juventus. La nota di reazione... Divieto d'accesso a Nizza e Cap d'Ail per i tifosi della Juventus. La nota di reazione del club
Un "aeroplanino" plana su Trigoria. Oggi la visita di Montella alla Roma di Gasperini... Un "aeroplanino" plana su Trigoria. Oggi la visita di Montella alla Roma di Gasperini
Juventus, Koopmeiners: "Voglio aiutare la squadra e penso solo alla Juve" Live TMWJuventus, Koopmeiners: "Voglio aiutare la squadra e penso solo alla Juve"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
Le più lette
1 Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
2 Como con il fiato sospeso per l'infortunio di Douvikas: sospetta distorsione alla caviglia
3 Non solo Maldini alla Lazio, quanti affari conclusi nelle ultime ore di mercato in Serie A
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 gennaio
5 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 I difficilissimi calcoli sulle 4 italiane in Champions: ottavi, playoff o addio gloria?
Immagine top news n.1 Napoli-Chelsea, le probabili formazioni: scelte quasi obbligate per Conte, out Palmer?
Immagine top news n.2 Monaco-Juventus, le probabili formazioni: niente Pogback, Spalletti cambia molto
Immagine top news n.3 Borussia Dortmund-Inter, le probabili formazioni: out Barella, c'è Luis Henrique
Immagine top news n.4 Spalletti replica a Conte: "Pensavo fosse AI". Juve a Monaco con il turnover, Koop: “Resto”
Immagine top news n.5 Conte, il Napoli da decimo posto e la polemica con Spalletti: "Uscita infelice”. Dentro fuori Champions
Immagine top news n.6 Non solo Maldini alla Lazio, quanti affari conclusi nelle ultime ore di mercato in Serie A
Immagine top news n.7 Il Napoli punta Terrier per le fasce dell'attacco: contatti continui con il Bayer Leverkusen
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari
Immagine news podcast n.2 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
Immagine news podcast n.3 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
Immagine news podcast n.4 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Milan e Juve, quale l'antagonista più credibile dell'Inter secondo gli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Padovano: "Brava Juve ma obiettivo 4° posto. Napoli, Conte non mollerà nulla"
Immagine news Serie C n.3 Selleri: "Ravenna sempre in corsa, presto per dire che l'Arezzo ha fatto il solco"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il centrocampo di De Rossi parla brasiliano: chi è Amorim, il prossimo acquisto del Genoa
Immagine news Serie A n.2 Torino, mercato difesa: dopo Tchoca resta aperta la pista che porta a Ranieri
Immagine news Serie A n.3 Parma, iniziano le visite mediche di Nicolussi Caviglia e Carboni: i dettagli dei due affari
Immagine news Serie A n.4 Due tifosi ricoverati in ospedale, il Chelsea: "Massima cautela a Napoli, attenersi ai consigli"
Immagine news Serie A n.5 L'Udinese ha aperto una curva per i tifosi della Roma. Restano le restrizioni per i residenti
Immagine news Serie A n.6 Rui Barros indica la via europea alla Juve: "Ricordate il cammino del PSG?"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, Ciofi: "Serie B durissima, si rischia contro chiunque. Insigne al Pescara? Che classe"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, ecco l'indennizzo chiesto all'Hellas Verona per far partire Cissè
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Wisniewski saluta tutti e torna in patria: il difensore va al Widzew Lodz
Immagine news Serie B n.5 Carrarese, Oliana: “I risultati sono frutto del lavoro. A Venezia dura ma vogliamo giocarcela”
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, per un Di Pardo che arriva c'è un Benedetti che se ne va. Il punto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pontedera, ecco Leo in prestito dal Crotone. È lui il rinforzo per la difesa
Immagine news Serie C n.2 Finisce davvero l'avventura di Ianesi al Pontedera? Il Casarano lo sonda, il Cittadella osserva
Immagine news Serie C n.3 Torna in campo la Serie C. Oggi le semifinali di ritorno di Coppa Italia: il programma
Immagine news Serie C n.4 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone C di Serie C: il Picerno fa vedere i sorci Bianchi al Casarano
Immagine news Serie C n.6 La Top 11 del Girone B di Serie C: Arezzo, Chiosa al discorso promozione?
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Chelsea, tutto in 90 minuti
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Borussia Dortmund-Inter, i nerazzurri vogliono rientrare tra le prime 8
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Monaco-Juventus, Spalletti spera nella qualificazione diretta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Derby capitolino e Inter, oggi le prime due gare di ritorno dei quarti di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Al via la prima Intercontinentale femminile: oggi le semifinali di Women's Champions Cup
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, arriva in prestito dal Leicester l'islandese Eiríksdóttir
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Rossettini: "Contro la Lazio in Coppa con personalità, coraggio, tecnica e idee"
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio Women, Grassadonia: "Battere la Roma è l'obiettivo. Vogliamo vincere la Coppa Italia"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Canzi e il terzo posto: "Proveremo ad avvicinarci sempre di più alla vetta"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping