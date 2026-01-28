"Roba da matti": on line la nuova puntata di "Speak Out!", la webserie della FIGC

Il regista De Biasi e lo psichiatra Rullo raccontano l'esperienza di 'Crazy for Football'

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Con la pubblicazione della terza puntata prosegue su sostenabilia.it, la piattaforma digitale sulla sostenibilità sociale e ambientale della Figc, il viaggio di 'Speak Out! Il calcio racconta'. La nuova webserie della Figc sul valore sociale del calcio si arricchisce di un contenuto che affronta il valore dell'inclusione attraverso il dialogo tra il regista Volfango De Biasi e lo psichiatra Santo Rullo, membro del consiglio direttivo della divisione calcio paralimpico della Figc e ideatore della Nazionale di calcio per persone con disabilità cognitivo-relazionali e patologie psichiatriche, per raccontare l'esperienza di 'Crazy for Football'. Non sono solo cinema e sport, ma la sfida di chi usa un gioco per superare ogni confine.

Un dialogo che ci porta sul campo, dove la vera vittoria non è il risultato ma la consapevolezza che la 'follia' più grande sia restare a guardare. Un racconto potente su come lo sport possa restituire a tutti un ruolo da protagonisti. (ANSA).