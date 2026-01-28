Oggi in TV, Champions League: tutte le gare in contemporanea, ecco dove vederle
Torna la Champions League con l'ultima giornata della fase campionato. Tutte le gare in contemporanea alle 21.00: il Napoli ospita il Chelsea, la Juventus va in scena a Monaco mentre l'Inter va a giocare in casa del Borussia Dortmund mentre l'Atalanta se la vedrà con l'Union Saint-Gilloise.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, mercoledì 28 gennaio
14.30 Latina-Renate (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT UNO
18.00 Potenza-Ternana (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT MAX
18.00 Inter-Ternana (Coppa Italia femminile) - SKY SPORT UNO
18.00 Roma-Lazio (Coppa Italia femminile) - SKY SPORT CALCIO
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT
21.00 Napoli-Chelsea (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO
21.00 Monaco-Juventus (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
21.00 Borussia Dortmund-Inter (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
21.00 Union SG-Atalanta (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
21.00 Manchester City-Galatasaray (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Benfica-Real Madrid (Champions League) - TV8, SKY SPORT
21.00 PSG-Newcastle (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Liverpool-Qarabag (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Barcellona-Copenhagen (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Eintracht Francoforte-Tottenham (Champions League) - SKY SPORT MIX
