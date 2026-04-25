Bologna-Roma 0-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Bologna (3-4-3): Ravaglia; Helland (77’ Vitik), Heggem, Lucumi; Joao Mario (66’ De Silvestri), Freuler, Ferguson, Miranda (46’ Zortea); Orsolini (76’ Cambiaghi), Castro (46’ Odgaard), Rowe. A disposizione: Pessina, Franceschelli, Pobega, Moro, Lykogiannis, Sohm, Dominguez, Castaldo. Allenatore: Italiano
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso (61’ Ghilardi); Celik (46’ Rensch), Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé (61’ Vaz), Pisilli (94' Ziolkowski); Malen (76’ Dybala). A disposizione: De Marzi, Gollini, Angelino, Tsimikas, Venturino, El Shaarawy, Zaragoza. Allenatore: Gasperini
Arbitro: Di Bello
Marcatori: 7’ Malen, 45’+1’ El Aynaoui
Ammoniti: Hermoso (R), Rensch (R), El Aynaoui (R)
Altre notizie Altre Notizie
Primo piano
Chiellini: "I progetti a lungo termine non esistono. Spalletti? Convinto possa essere la guida del futuro"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile