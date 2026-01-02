Cagliari-Milan 0-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto; Palestra, Adopo, Prati (16' st Borrello), Mazzitelli (38' st Cavetti), Obert 6 (16' st Idrissi); Kilicsoy (38' st Pavoletti), Esposito (21' st Gaetano). A disp.: Ciocci, Radunovic, Deiola, Di Pardo, Rog, Pintus, Mina, Liteta, Trepy, Luvumbo. All.: Pisacane
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana (24' st Ricci), Modric, Rabiot, Estupiñán (34' st Gabbia); Loftus-Cheek (34' st Pulisic), Leao (24' st Füllkrug). A disp.: Terracciano, Torriani, Athekame, Odogu, Jashari, Pavlovic, Castiello. All.: Allegri
Arbitro: Abisso
Marcatore: 5' st Leao
Ammoniti: Idrissi (C), Saelemaekers (M), Palestra (C)
