Leao riporta Allegri in vetta. L'apertura del QS: "Torna Leao, Milan al Max"

"Torna Leao, Milan al Max" è il gioco di parole con cui il QS Sport apre l'edizione odierna. In prima pagina, infatti, l'immagine di Rafa Leao nell'esultanza che ha garantito la vittoria al Milan contro il Cagliari. Nell'anticipo di ieri sera alla Domus Arena gli uomini di Allegri hanno superato i sardi per 0-1, con rete del portoghese. Ora il Milan è momentaneamente in vetta alla classifica del nostro campionato.