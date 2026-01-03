Cagliari, il 2026 si apre con una sconfitta ma le prestazioni lasciano ben sperare

Il 2026 del Cagliari di mister Fabio Pisacane comincia con una sconfitta in casa contro il Milan. La rete di Leão ha regalato la vittoria ai rossoneri allenati da una vecchia conoscenza isolana, il tecnico Allegri. Eppure, nonostante si sia chiuso il match con zero punti per i sardi, l'ambiente attorno alla squadra di Zappa e soci resta comunque positivo e fiducioso. Le prestazioni non mancano mai e anche ieri si è visto un Cagliari duro a morire, difficile da sottomettere e mai sottovalutare. I dettami dell'allenatore rossoblù stanno senza dubbio dando i loro frutti, ma qualcosa da migliorare c'è ancora: serve ulteriore precisione sui passaggi negli ultimi metri e più cinismo sotto porta, che alle volte manca. La strada tracciata da Pisacane lascia però ben sperare.

Buone risposte anche dalle "seconde linee"

L'ottimo lavoro del mister cagliaritano si vede anche nei giocatori che fino ad ora hanno trovato meno spazio. Le emergenze infortuni hanno spesso costretto il mister ad optare per pedine meno utilizzate come titolari, che però hanno sempre risposto presente nel migliore dei modi. Uno di questi è Mazzitelli, che ieri è stato protagonista dal primo minuto per sostituire l'infortunato Deiola. Il numero quattro non ha fatto rimpiangere la bandiera cagliaritana, gestendo bene i palloni e il centrocampo. Come lui anche Cavuoti, per quanto sempre subentrante, sta dimostrando di essere un giovane valido e pronto per affrontare la Serie A, le big e tutte le insidie che questo campionato ha.

Si volta pagina, verso la Cremonese

Ora, però, bisogna tornare in campo, per dare il via ad una nuova settimana di preparazione e per continuare a limare quelle imprecisioni che ancora non rendono perfetta la macchina che mister Pisacane sta cercando di creare. La sfida della prossima settimana contro la Cremonese sarà un'altra finale di questo torneo e per vincere servirà l'impegno da parte di tutti. Portare a casa i tre punti è fondamentale per chiudere al meglio il girone d'andata.