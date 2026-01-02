La Federgolf piange la prima vittima italiana di Crans-Montana, la famiglia: "Aspettiamo il DNA"

Ci sarebbe anche il giovane golfista Emanuele Galeppini tra le vittime della tragedia di Crans-Montana, in Svizzera. A darne notizia è stata, nella serata di ieri, la Federazione Italiana Golf che, con una nota stampa, “piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, giovane atleta che portava con sé passione e valori autentici. In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Emanuele, rimarrai per sempre nei nostri cuori”.

Galeppini, nato a Genova ma residente a Dubai, sarebbe così la prima vittima italiana dell’incendio scoppiato nella discoteca Constellation. La scomparsa del giovane non è però stata confermata dalla famiglia: “Per il momento Emanuele è ancora nella lista dei dispersi e stiamo aspettando il risultato del dna”, ha detto oggi all'Adnkronos, Sebastiano Galeppini, zio di Emanuele.