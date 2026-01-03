Gianluca Di Marzio, il punto sul calciomercato della Lazio

Lazio, il punto sul mercato: da Oyarzabal a Panichelli e i nomi per il centrocampo

La Lazio è alla ricerca di un nuovo attaccante dopo la cessione del “Taty” Castellanos in Premier League al West Ham. Da questa vendita i biancocelesti incasseranno 30 milioni di euro ma dovranno versare al New York City Fc il 15% sulla plusvalenza e quindi 2,2 milioni di euro.

Come riportato da Manuele Baiocchini a Sky Sport, per l’attacco si seguono diversi profili, uno di questi è Giacomo Raspadori. I biancocelesti sono consapevoli dello stato avanzato della trattativa con la Roma ma non hanno mollato il giocatore.

Un altro attaccante che piace molto a Maurizio Sarri è il classe ’97 Mikel Oyarzabal. I costi dell’operazione sono però molto elevati: la Real Sociedad chiede almeno 30 milioni di euro per farlo partire a gennaio.

Piace anche Joaquin Panichelli dello Strasburgo. Il calciatore argentino si sta mettendo in mostra in Ligue 1 ma non è una prima scelta per i biancocelesti. Per il ruolo di esterno di attacco si segue anche Daniel Maldini, il giocatore piace al club.

Il punto sul centrocampo

Sempre come riportato da Manuele Baiocchini a Sky Sport, si seguono più nomi per il centrocampo: Fabbian e Loftus-Cheek, entrambi piacciono molto a Maurizio Sarri. L’inglese è la prima scelta, è il preferito dell’allenatore ma la trattativa è complicata. L’ex Chelsea sarebbe la mezzala ideale è farebbe comodo alla Lazio, ma il cartellino e l’ingaggio sono alti. Fabbian non è un giocatore facile da acquistare, e la terza ipotesi è Samardzic ma ci sono perplessità legate al ruolo del giocatore.

Per quanto riguarda le uscite: per Belahyane la trattativa con il Torino sta avanzando mentre c’è stata una frenata sulla possibile cessione di Mandas.