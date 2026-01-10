Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Calciomercato Fiorentina, si scaldano le piste con Bologna e Roma

Calciomercato Fiorentina, si scaldano le piste con Bologna e RomaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:15Altre Notizie
Redazione TMW
fonte Tommaso Loreto per firenzeviola.it
Brescianini è aria fresca a centrocampo, ma il mercato è solo all'inizio. Baldanzi, Dragusin, Gud, Fortini, Dominguez e Fazzini: occhio agli intrecci con Roma e Bologna

La novità Brescianini, l’attesa per il via ufficiale all’era Fabio Paratici e la vigilia di un’altra partita fondamentale contro il Milan.
L’anno nuovo ha già portato un po’ d’aria nuova (e più fresca) al Viola Park dove la squadra di Vanoli è comunque reduce da 7 punti nelle ultime 4 sfide.
Un passo non esattamente esaltante, non potrebbe esserlo dopo un girone d'andata disarmante, ma certamente promettente. E comunque diverso da quello tenuto fino alla fine dello scorso anno.

I nuovi scalpitano
Intanto ieri il nuovo centrocampista arrivato dall’Atalanta è già stato catechizzato da Vanoli e non ci sarebbe da stupirsi se in vista della sfida al Milan si guadagnasse i gradi del potenziale titolare, insieme a Mandragora e Fagioli e a discapito di Ndour e Sohm che non stanno attraversando un momento esattamente positivo. Discorso più o meno simile per Solomon, fin qui utilizzato per un totale di 46 minuti tra Cremonese e Lazio ma sempre più inserito nel gruppo, tanto da poter legittimamente sperare di guadagnarsi pure una presenza dall'inizio.

Mercato solo all’inizio
Di certo Solomon e Brescianini non saranno gli unici volti nuovi di un mercato invernale che in casa viola vedrà il nuovo coordinamento firmato Paratici. Mentre si accumulano ipotesi e opzioni, con un numero di obiettivi in crescita, i viola vengono segnalati su più di un profilo (che si tratti di De Vrij per la difesa o di Ngonge e Dominguez per la corsie esterne) a cominciare da quel Baldanzi destinato a lasciare la Roma e particolarmente considerato in casa viola

Da Roma a Bologna
E proprio in direzione Roma sembrano concentrarsi parecchie ipotesi, tanto più se i giallorossi dovessero chiudere il doppio colpo Raspadori-Zirkzee oltre che la partenza di Dovbyk. Con Baldanzi già in odore di Fiorentina anche Gudmundsson rischia di finire tra le piste considerate dai giallorossi, così come Fortini la cui stima di Gasperini non è venuta meno. Niente di definito, ma indizi lungo un asse che tra il Campo di Marte e la Capitale può diventare molto trafficato. Esattamente come le strade che collegano Firenze a Bologna, visto che oltre Dominguez pure Fabbian è apprezzato in casa viola, dove a sua volta Sartori sarebbe più che disposto a bussare magari per prelevare Fazzini.

Articoli correlati
Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa
Ecco Brescianini: "Non potevo dire no". Corriere Fiorentino: "Viola anche su Baldanzi"... Ecco Brescianini: "Non potevo dire no". Corriere Fiorentino: "Viola anche su Baldanzi"
Juve, il ritorno di Chiesa è possibile: ecco la strategia. La Roma punta forte su... Juve, il ritorno di Chiesa è possibile: ecco la strategia. La Roma punta forte su Robinio Vaz e prepara l’assalto a Drăgușin. Il Nottingham Forest pensa a Frattesi. Napoli, se parte Lucca occhio a Ferguson
Altre notizie Altre Notizie
Cagliari, Alessandro Budel: "Giusto pari con la Cremonese, adesso a Genova fuori... Cagliari, Alessandro Budel: "Giusto pari con la Cremonese, adesso a Genova fuori la grinta"
Coppa d'Africa: 2-0 al Camerun, anche il Marocco in semifinale Coppa d'Africa: 2-0 al Camerun, anche il Marocco in semifinale
Calciomercato Fiorentina, si scaldano le piste con Bologna e Roma Calciomercato Fiorentina, si scaldano le piste con Bologna e Roma
Calciomercato Juventus, obiettivo Chiesa confermato ma spunta l'idea Carrasco Calciomercato Juventus, obiettivo Chiesa confermato ma spunta l'idea Carrasco
Calciomercato Inter, Di Marzio: "Società indispettita dal mancato affare Cancelo.... Calciomercato Inter, Di Marzio: "Società indispettita dal mancato affare Cancelo. Muharemovic non arriva".
Le partite di oggi: il programma di sabato 10 gennaio Le partite di oggi: il programma di sabato 10 gennaio
Nuovo sponsor per l'Inter, accordo triennale con Coca-Cola Nuovo sponsor per l'Inter, accordo triennale con Coca-Cola
Inter-Napoli, la super-sfida di San Siro vista dagli opinionisti TMW RadioInter-Napoli, la super-sfida di San Siro vista dagli opinionisti
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juve, il ritorno di Chiesa è possibile: ecco la strategia. La Roma punta forte su Robinio Vaz e prepara l’assalto a Drăgușin. Il Nottingham Forest pensa a Frattesi. Napoli, se parte Lucca occhio a Ferguson
Le più lette
1 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 gennaio
3 Juve, il ritorno di Chiesa è possibile: ecco la strategia. La Roma punta forte su Robinio Vaz e prepara l’assalto a Drăgușin. Il Nottingham Forest pensa a Frattesi. Napoli, se parte Lucca occhio a Ferguson
4 Calciomercato Juventus, tesoretto dal Brasile: Arthur e Kaio Jorge possono portare 20 milioni
5 Cesare Casadei, 15 milioni di euro per chi non era ancora in pianta stabile in prima squadra
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Arbitri, ma anche Raspadori: Lotito ne ha per tutti. Lazio scatenata: ecco Taylor
Immagine top news n.1 Gasperini perde Wesley e aspetta Raspadori: “Il silenzio? Se parlo dite che mi lamento”. Bove riparte
Immagine top news n.2 Fullkrug si presenta, dopo aver giocato: senza paura del 9 maledetto. Milan fiducioso su Maignan
Immagine top news n.3 Juventus, cercasi un vice-Yildiz: nel casting ci sono anche Gudmundsson e Maldini
Immagine top news n.4 Lazio, in attesa del transfer ecco l'annuncio. Il sostituto di Guendouzi è Kenneth Taylor
Immagine top news n.5 Roma, entro domani la risposta di Raspadori: l'attaccante apre al trasferimento
Immagine top news n.6 Milan, ottimismo sul rinnovo di Maignan: si tratta sulle commissioni, il punto
Immagine top news n.7 Da Mkhitaryan-Di Lorenzo a Pongracic-Gila: tutti gli errori macroscopici di questa Serie A
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
Immagine news podcast n.2 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
Immagine news podcast n.3 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
Immagine news podcast n.4 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter-Napoli, la super-sfida di San Siro vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, ma c'è un piano B? Inter dominante ora"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, qualcosa che non va. Inter, il Napoli venderà cara la pelle"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato Genoa, da Rubinho a Bento (in arrivo): quando la porta rossoblù parla brasiliano
Immagine news Serie A n.2 Adesso è ufficiale: il Como ha davvero un altro Nico Paz in difesa
Immagine news Serie A n.3 Juventus, occhi sul nuovo Vlahovic: contatti per il 2009 Gigic, del Backa Topola
Immagine news Serie A n.4 Endrick è pronto all'esordio con il Lione. Al Real Madrid contano solo i gol (e Mbappé)
Immagine news Serie A n.5 Una Roma più unita (ma ancora in emergenza) sfida il Sassuolo: l’obiettivo è confermarsi
Immagine news Serie A n.6 Ottime impressioni e un indizio tattico da Fullkrug. Però anche da Maignan...
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Cesena-Empoli: bianconeri per confermarsi in alto, ospiti per i play-off
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Juve Stabia-Pescara: nella tana delle vespe biancazzurri in emergenza
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Sudtirol-Spezia: il 2026 si apre col botto. Spareggio salvezza al "Druso"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Reggiana-Venezia: granata a caccia di punti salvezza, lagunari per le zone alte
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Frosinone-Catanzaro: La partita degli ex, tre punti per volare
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Virtus Entella-Monza: liguri e brianzoli a caccia di punti tra salvezza e promozione
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, chiuso Cester si punta a salutare Fantoni. Poi all-in per Leo in difesa
Immagine news Serie C n.2 Forlì, Miramari: "Per dare consistenza adeguata alla rosa, dobbiamo fare almeno 6 innesti"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 21ª giornata: poker dell'Audace Cerignola sul Potenza. E vince anche l'Ascoli
Immagine news Serie C n.4 Bruzzaniti: "Lottare fino alla fine, su ogni pallone. Questo il Dna che ho trovato al Catania"
Immagine news Serie C n.5 Foggia, De Simone e Pellegrino scendono in D. Entrambi con la formula del prestito
Immagine news Serie C n.6 Perugia-Pontedera, si tratta ancora per il passaggio di Ladinetti. Il Novara è alla finestra
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Sassuolo, Gasperini spinge sull'acceleratore
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Bologna, Italiano cerca la svolta ma Fabregas vola in casa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Genoa, per Allegri vietato sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Giornata di amichevole per la Fiorentina Femminile. Che al 'Viola Park' va ko contro il Parma
Immagine news Calcio femminile n.2 Supercoppa Femminile, Cappelletti: "Sfida che parla di uguaglianza e inclusione"
Immagine news Calcio femminile n.3 Tutto pronto per la ripartenza del calcio femminile: domenica la Supercoppa fra Juve e Roma
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina, Battineschi: "Rinnovo è stato un bel segnale. Siamo un gruppo multiculturale"
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio, in arrivo un innesto in mezzo al campo. È la svedese Bergman Lundin
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, si allontana l'arrivo di Denton dal West Ham. C'è il sorpasso del Bay FC
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)