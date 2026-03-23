Calciomercato Inter, Nico Williams è quello che serve per il cambio di modulo

Chivu vuole cambiare modulo e nella passata stagione aveva già mostrato intenzione di farlo, i nomi sul mercato sembravano essere indizi per andare in quella direzione, eppure alla fine non solo non sono arrivati ad Appiano Gentile i nomi richiesti - la Roma ha rifiutato sul finale l'offerta per Konè mentre l'Atalanta ha fatto muro costante per Lookman - non è riuscito nemmeno nel suo intento di dare una impronta diversa, più personale, alla sua squadra. Con Nico Williams si può...

Chivu vuole una Inter a sua immagine e somiglianza

Secondo quanto appreso dalla redazione de Linterista.it, notizia che hanno lanciato in esclusiva, quando si parlava di un colpo in entrata, che avrebbe avuto anche un impatto importante al club, si parlava di Nico Williams.

Ma perché questo interesse per le ali? Chivu vuole cambiare modulo e passare al 3-4-2-1, con Nico Williams che diventerebbe così l'esterno sinistro di questa Inter. Sarebbe un cambiamento colossale per la squadra, soprattutto perché finalmente arriverebbe un giocatore con caratteristiche differenti, ma di che tipo?

L'Inter ha sempre peccato in un dato, non ci sono giocatori che saltano l'uomo e che creano occasioni in solitaria. I nerazzurri hanno sempre avuto un grande gioco corale, ma qualche volta per spuntarla c'è anche bisogno dei singoli. Nico Williams sarebbe l'uomo perfetto per fare questa transizione, di modulo e di stile di gioco. Queste erano le intenzione di Chivu quando fece espressa richiesta di Lookman, giocatore che attualmente è inarrivabile considerando il fresco passaggio all'Atletico Madrid.

Per arrivare allo spagnolo però c'è bisogno di una cessione importante, un giocatore che permetterebbe un incasso ingente derivante dalla sua vendita. Il motivo però non è la mancanza di soli, l'Inter sta bene economicamente. Però per fare questa transizione c'è bisogno anche di una buona liquidità Cambiare modulo non è semplice, soprattutto perché l'Inter viste le tante partenze dovrà sostituire molti giocatori. Più liquidità c'è nelle casse, migliori saranno i giocatori da poter puntare sul mercato, più forte la rosa...