Fiorentina, Giorgetti: "Una della partite migliori dei Viola, ora serve vincere gli scontri diretti"

A caldo dopo il pareggio della Fiorentina contro l'Inter per 1-1, il giornalista Angelo Giorgetti a Radio Firenzeviola parla così:

"Per atteggiamento e crescita è stata una delle migliori partite della stagione della Fiorentina, che è partita malissimo ma poi ha giocato un secondo tempo splendido. Ha meritato ampiamente il pareggio. C'è stata la parata di De Gea ma lo ripeto: ha strameritato il pareggio. Ora mi aspetto una squadra con lo stesso atteggiamento anche contro le squadre più deboli, perché tutti hanno dato tutti. Va fatto lo stesso contro squadre più deboli. Due punti sono tanti ma sono pochi a 8 giornate dalla fine".

Non era scontato reagire al gol iniziale.

"Si vede che dentro il vento è cambiato. C'è un'energia diversa, i giocatori hanno più fiducia. Il centrocampo oggi ha fatto una gran partita. Ndour ha segnato ancora e ormai mi sembra una costante per questo giocatore. Contro i centrocampisti dell'Inter non era affatto scontato. C'è dentro un'elettricità diversa. Poi è evidente come stia meglio fisicamente. Mi viene solo il dubbio della tenuta mentale perché ora il calendario sarà diverso".

Su facebook commenta così:

Intensità, tenacia, coraggio, crescita fisica nel secondo tempo: gran partita della Fiorentina dopo l'approccio-horror contro l’Inter (gol di Esposito dopo 42 secondi). Il pareggio vale due passi in più contro Lecce e Cremonese, ma la notizia migliore arriva dalla rabbia con cui la Fiorentina sbarba l'1-1 con Ndour, dopo averlo inseguito ai limiti dello stalkeraggio. Poi De Gea ci mette del suo nel recupero contro Pio Esposito: gran parata, ma punto viola assolutamente meritato.

PS: per salvarsi l'atteggiamento dovrà restare questo anche contro le squadre più deboli.