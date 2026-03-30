Le partite di oggi: il programma di lunedì 30 marzo
Ancora Serie C, con altre due partite del 34° turno, ma anche tanto spazio per le Nazionali. Di seguito il programma calcistico di lunedì 30 marzo, sia per quanto riguarda il calcio italiano sia per quanto riguarda quello internazionale.
Serie C – Girone B (Italia)
20:30 Arezzo – Ascoli
Serie C – Girone C (Italia)
20:30 Casertana – Sorrento
Europei U21 – Qualificazione (Europa)
19:00 Francia U21 – Islanda U21
FIFA Series (Mondo)
15:00 Indonesia – Bulgaria
17:00 Azerbaigian – Sierra Leone
19:30 Rwanda – Estonia
FIFA Series – Fase a Gironi (Mondo)
05:00 Capo Verde – Finlandia
08:00 Nuova Zelanda – Cile
12:00 Trinidad e Tobago – Gabon
16:00 Uzbekistan – Venezuela
FIFA Series – Incontri di posizionamento (Mondo)
10:30 Saint Kitts e Nevis – Isole Salomone
16:00 Grenada – Kenya
Amichevoli Nazionali (Mondo)
10:00 Uzbekistan U19 – Giappone U19
11:00 Slovacchia U18 – Serbia U18
14:00 Russia U21 – Giordania U23
14:30 Albania U21 – Uzbekistan U23
15:00 Tunisia U20 – Mauritania U20
15:30 Costa d’Avorio U20 – Tunisia U23
17:00 Algeria U23 – DR Congo U23
17:00 Kyrgyzstan U20 – Bosnia-Erzegovina U17
17:30 Messico U20 – Costa Rica U20
18:00 Cipro – Moldavia
18:30 Olanda U21 – Belgio U21
20:00 Marocco U23 – Costa d’Avorio U23
Rinviata Germania – Costa d’Avorio
20:45 Germania – Ghana
CONCACAF Series – Secondo turno
21:00 Guyana – Belize
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.