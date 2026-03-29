Lutto in casa Modena, il cordoglio dei club per la scomparsa della piccola Nina

Una tragedia ha colpito la famiglia Rivetti e tutto il Modena: nella giornata di oggi, è infatti scomparsa la piccola Nina, 10 anni, figlia di Silvio, vicepresidente del club canarino. Attraverso i suoi canali ufficiali, l’Inter ha espresso il proprio cordoglio: "FC Internazionale Milano esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa della piccola Nina. Tutto il Club si stringe attorno alla famiglia Rivetti e al Modena FC in questo momento di lutto”.

Al cordoglio si è unito anche l'Hellas Verona: "Il Presidente Esecutivo Italo Zanzi e tutto l’Hellas Verona FC esprimono profondo cordoglio per la prematura scomparsa della piccola Nina e si stringono con commozione attorno alla famiglia Rivetti e al Modena FC in questo momento di dolore".