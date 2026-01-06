Calciomercato Juventus, Di Marzio: "Due pretendenti su Adzic"

Il punto sul mercato della Juventus: si attende la decisione di Spalletti su Guido Rodriguez.

Novità importanti per la Juventus, che non sta certo rimanendo a guardare in questi primi giorni di calciomercato. I bianconeri hanno in pugno Guido Rodriguez del West Ham per la mediana.

Sull’esperto centrocampista, classe ’94, si attende solo la decisione di Luciano Spalletti, che vuole prendersi tutto il tempo necessario.

Non è finita qua, perché nello stesso ruolo si pensa anche a Franck Kessié, che a giugno va in scadenza con l’Al-Ahli.

Per ora per l’ivoriano sono solo state chieste informazioni. Si tratta, infatti, di un’idea per l’estate, che dipende anche dai costi dell’operazione.

Juventus: Genoa e Verona su Adzic

Si muove qualcosa anche sul fronte delle possibili uscite. Una riguarda il classe 2006 Vasilije Adzic, che sin qui ha trovato poco spazio.

Sul montenegrino ci sono Genoa ed Hellas Verona, che hanno avanzato le proprie proposte di prestito. Nonostante la possibilità di giocare di più, lui però vorrebbe rimanere a Torino per giocarsi le proprie carte.